Andro Dunos 2 annonce sa sortie en version boîte sur Nintendo 3DS

Alors que la Nintendo 3DS vient de fêter ses 10 ans, on apprend que la petite console portable de Nintendo va avoir droit à un nouveau jeu en version boîte ! Pour rappel, la console n'a quasiment plus de jeux depuis 2019 et la sortie du dernier titre Nintendo : Kirby : Au Fil de la Grande Aventure. Mais la console a encore de beaux restes et, surtout des fans qui auront sûrement plaisir à découvrir un nouveau titre sur leur console préférée. Nommé, ANDRO DUNOS 2, le jeu est un shoot'em up classique, suite d'un célèbre jeu d'arcade des années 90 développé par Visio et édité par SNK. Désormais édité par PixelHeart ANDRO DUNOS 2 est prévu pour une sortie en septembre prochain sur Nintendo 3DS mais aussi sur Nintendo Switch. Evidemment, il s'agira d'une édition limitée (à 5000 exemplaires sur 3DS et 20 000 sur Nintendo Switch)

Vous pouvez dés à présent précommander le jeu sur 3DS (ici) ou sur Switch (là) au prix de 34,99€ . Pour en savoir plus, retrouvez la présentation du titre ci-dessous.

La suite du célèbre Shoot’em up du studio Visco arrive sous licence PixelHeart. Il est temps de ressortir votre bon vieux vaisseau de combat dans ANDRO DUNOS 2. Il était une fois…

Andro Dunos (アンドロデュノス, en japonais) est un jeu d’arcade à scrolling horizontal de la famille des shoot ’em up (shmup).

Développé par Visco et distribué par SNK en 1992 sur Neo-Geo MVS et Neo-Geo AES.

Sous licence PixelHeart depuis 2020. Caractéristiques :

– Gameplay souple et efficace.

– Récupérez des power up en abattant les ennemis.

– Musique composée par Allister Brimble (Alien Breed, Body Blows, Project-X, Colonization, Driver ou Superfrog). Tirage en série limitée : 5000 Exemplaires numérotés + Certificat d’authentification jeu officiel PixelHeart.

(3000 exemplaires disponibles sur notre site) (Le visuel de la jaquette est susceptible d’être modifié avant la sortie.) Ce jeu est en précommande.

Sortie prévue pour septembre 2021.

Source : Pixelheart