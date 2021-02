La Nintendo 3DS a 10 ans - TOP 30 des jeux les plus vendus au Japon

C'est fou mais la Nintendo 3DS vient de fêter ses 10 ans ! Sortie au Japon le 26 février 2011, elle n'est cependant arrivée en Occident et plus particulièrement en France qu'un mois plus tard. Il n'en reste pas moins qu'une décennie s'est écoulée depuis et qu'on a un peu de mal à y croire. Il est vrai aussi que Nintendo a continué à alimenter la console (certes au compte-gouttes) même après la sortie de la Nintendo Switch avec en 2018 les sorties de Dillon's Dead-Heat Breakers, Captain Toad : Treasure Tracker, Luigi's Mansion ou de Sushi Strikers : The Way of Sushido et en 2019 celle de Kirby : Au Fil de la Grande Aventure.

​Ainsi pendant près de huit ans , la console a fait la joie des fans de Nintendo avec des titres divers et variés à retrouver en version cartouche en magasin ou encore sur le Nintendo eShop garni, en plus, de nombreux titres exclusifs mais aussi d'anciens titres du catalogue de la NES, de la Super Nintendo et même des différentes Game Boy ou encore de de la Game Gear. Au total, la console s'est écoulée à près de 75.94 millions d'exemplaires. Un succès qui pourtant n'était pas gagné puisque la console a bien failli rejoindre le Virtual Boy parmi les fiascos de Nintendo. En effet, le prix élevé de la console et son effet 3D sans lunettes révolutionnaire mais pas universel qui était l'argument de vente numéro 1 seront dans un premier temps des freins à son succès. Heureusement Satoru Iwata aura l'idée et le culot de totalement changer de stratégie en, octroyant une baisse de prix conséquente de près de 80€ et en précipitant les sorties de Mario kart 7 et de Super Mario 3D Land.

En attendant de vous proposer, prochainement, nos titres préférés sur la machine, nous vous invitons à découvrir le top 30 des jeux 3DS les plus vendus au Japon