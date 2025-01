An Unendorsed Anthology of My Nintendo - Découvrez un ouvrage compilant toutes les récompenses de My Nintendo

Après nous avoir proposé l'année dernière An Unendorsed Anthology of Club Nintendo, un ouvrage non officiel retraçant l'ensemble des récompenses sorties sur le célèbre Club Nintendo, Oscar Brown est de retour en 2025 avec un nouvel ouvrage dénommé An Unendorsed Anthology of My Nintendo. Cet ouvrage est cette fois-ci numérique avec une réédition tous les mois de janvier, et proposé à l'achat sur ebay. Pour cette mouture 2024, ce sont actuellement plus de 600 pages de récompenses qui sont listées dans cet ouvrage, toutes régions confondues.

