An Unendorsed Anthology of Club Nintendo - Découvrez un ouvrage compilant tous les goodies du Club Nintendo

Qui se souvient encore des points étoiles se l'on s'acharnait à récolter il y a encore quelques années lorsque l'on achetait un jeu Nintendo neuf ? Ces petits papiers rouges à gratter nous permettaient de récupérer quelques points que l'on pouvait ensuite utiliser sur le Club Nintendo pour récupérer divers goodies comme des figurines et des OST. Et qui parmi-vous a ragé plus d'une fois de voir ses étoiles expirer alors que vous étiez plus très loin des 10000 étoiles nécessaires pour récupérer cette fichue figurine de Link chevauchant Epona !

Si vous avez envie d'une petite dose de nostalgie, Oscar Brown vous propose de vous replonger dans les archives du Club Nintendo avec son dernier projet en date dénommé An Unendorsed Anthology of Club Nintendo. L'ouvrage est actuellement proposé en financement participatif sur la plateforme Kickstarter et proposera 3 éditions différentes que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Spécifications du livre

Taille : 210 x 148 mm

Couverture : Couverture rigide avec une finition mate

Reliure : Reliure parfaite

Papier : Imprimé sur du papier d'archives non couché

Longueur : 300+ pages

Variantes du livre :

Livre Rouge : Edition physique

Livre Vert : Edition physique

Livre Bleu : Edition numérique (pdf)

Récompenses exclusives !

Aucune anthologie du Club Nintendo ne serait complète sans son lot de récompenses exclusives. Disponibles en tant que compléments :

Épingle en pièces d'or

Cartes postales

Calendrier de célébration de l'anniversaire 2025

Source : Kickstarter