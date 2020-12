Amazon : promotion flash sur quelques titres phares du catalogue de fin d'année de la Nintendo Switch

Si cette année 2020 aura été terrible pour beaucoup de monde, et notamment pour bon nombre d'artisans et de commerçants contraints de fermer boutique et même de mettre la clé sous la porte, pour certaines grandes enseignes du commerce en ligne, au contraire, cela aura été le jackpot. C'est le cas notamment d'Amazon qui, confinement et couvre feu obligent, aura profité de cette crise sanitaire sans précédent pour asseoir sa domination et confirmer son implantation dans le monde. Pour les fans de jeux vidéo, Amazon a en effet permis de continuer à acheter des jeux alors même que els commerces "non essentielles" étaient fermés.

Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël ou s'il y a encore des jeux qui vous font de l'œil dans le catalogue de la Nintendo Switch (que nous vous avons présenté ici) sachez qu'en ce moment une poignée de jeux Nintendo Switch est en promotion sur Amazon. Il s'agit principalement de grands jeux Nintendo mais il y a un peu de tout. Retrouvez ces promotions éclair ici (via un Lien Partenaire) sachant qu'elles ne devraient pas rester très longtemps.

Parmi les offres, vous trouverez par exemple (à l'heure ou ces lignes sont écrites) à moins de 45 euros

