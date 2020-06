Alisa : un jeu d'horreur au style visuel de la PS1

Alisa est un jeu d'horreur pas comme les autres. Malgré le fait que le jeu reprenne des codes du jeu d'horreur (Resident Evil, Silent Hill, Alone In The Dark), le jeu se démarque visuellement grâce notamment à sa direction artistique provenant tout droit de la Playstation 1. Dans ce jeu vous incarnez un agent d'élite royal appelé Alisa. Après avoir poursuivi un criminel recherché qui s'est réfugié dans un vieux manoir victorien votre objectif sera de trouver une sortie à travers différents événements paranormaux.

Repéré sur le site Kickstarter, le projet Alisa semble attirer un certain nombre de joueurs car la somme demandée par le développeur, Casper Croes, est à l'heure de la publication de cette news supérieure à 25k €. Ce qui reste un budget tout à fait conséquent pour un jeu indépendant. Grâce à cette somme atteinte, le projet sortira sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch en plus de sortir sur PC, Le jeu serait prévu par le développeur dans 1 an .

Si cela vous intéresse une démo du jeu est disponible ici ainsi que sa page Kickstater.

Source : Kickstarter