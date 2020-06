Alex Kidd in Miracle World DX annoncé sur Nintendo Switch

Hier se déroulait le premier live de l'événement Summer of Gaming organisé par IGN. Durant ce live nous avons pu en apprendre plus sur les futurs sorties jeux vidéo durant les prochains mois. Petite surprise pour les plus nostalgiques d'entre vous, le jeu culte Alex Kidd in Miracle World aura le droit à une version "DX" sur PC, PS4, Xbox One et sur Nintendo Switch.

Initialement sorti sur Master System en 1986, cette version remaniée appelée Alex Kidd in Miracle World DX est prévue pour le premier trimestre 2021 . D'ailleurs petite attention de la part des développeurs, dans cette version vous pourrez basculer entre les graphismes "HD" et les graphismes du jeu original.

Retrouvez le trailer officiel ci-dessous.

Source : Youtube