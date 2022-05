Alan Wake Remastered débarque cet automne sur Nintendo Switch - Uniquement en téléchargement sur l'eShop

Alan Wake est un jeu d'action et d'atmosphère bourré de mystères et de suspens avec une touche de fantastique qui a longtemps été exclusif aux plateformes Microsoft. Cependant en octobre de l'année dernière, le jeu a eu droit à une version remastérisée sur Xbox mais aussi sur Playstation. Si des rumeurs annonçaient le jeu aussi sur Switch, c'est désormais officiel. Les créateurs du jeu l'ont en effet annoncé dans un stream anniversaire que vous pouvez retrouver ci-dessous. Cet automne, Alan Wake Remastered sortira aussi sur sur Nintendo Switch près de douze ans après le lancement du jeu original. Peu de détail pour le moment si ce n'est que le titre sera à priori disponible uniquement en téléchargement sur l'eShop de la console de Nintendo. Si vous êtes fans de la licence notez qu'Alan Wake 2 est en développement mais aussi qu'une série télé produite pour la chaîne AMC connue principalement pour les séries The Walking DEAD.

Retrouvez ci-dessous le stream spécial anniversaire au début duquel vous pourrez apercevoir vite fait quelques images de Alan Wake Remastered tournant sur Nintendo Switch Lite.