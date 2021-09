Alan Wake Remastered aussi sur Nintendo Switch ?

Il y a quelques jours , Epic Games à annoncé qu'il allait éditer une version remasterisée d'Alan Wake, un "thriller d'action psychologique mâtiné d'horreur et de suspens sorti en 2010 sur Xbox One et qui jusque-là était une exclusivité Microsoft. La Nintendo Switch n'était toutefois pas prévue au programme... Cependant, l'organisme de classification des jeux au Brésil vient d'ajouter la Nintendo Switch aux plateformes New Gen prêtes à accueillir Alan Wake Remastered. Il y a de grandes chances que ce soit une erreur et d'ailleurs, depuis, la référence a été supprimée mais en même temps, Alan Wake Remastered est aussi prévu sur PS4... Donc, pourquoi pas sur Switch ?

En attendant de le découvrir (ou pas), retrouvez le trailer et la présentation d'Alan Wake Remastered prévu le 5 octobre 2021 sur PC, les Playstation et les Xbox.

Dans cette cinématique d'action et de suspense primée, l'écrivain perturbé Alan Wake se lance à corps perdu à la recherche de sa femme disparue, Alice. Alan Wake Remastered propose l'expérience intégrale, avec le jeu principal et ses deux extensions scénarisées, « The Signal » et « The Writer », dans de nouveaux graphismes époustouflants.

Dans cette cinématique d'action et de suspense primée, l'écrivain perturbé Alan Wake se lance à corps perdu à la recherche de sa femme disparue, Alice. Suite à sa mystérieuse disparition dans la ville de Bright Falls dans le nord-ouest du Pacifique, il découvre les pages d'une histoire d'horreur qu'il est supposé avoir écrite, mais dont il n'a aucun souvenir.

Wake est rapidement forcé de douter de sa santé mentale, alors qu'au fil des pages, l'histoire se réalise devant ses yeux : une présence hostile de ténèbres surnaturelles s'empare de tous ceux qu'elle rencontre pour les retourner contre lui. Il n'a d'autre choix que d'affronter les forces des ténèbres, armé seulement de sa lampe torche, d'un pistolet et de ce qui reste de son esprit fragmenté. Son périple cauchemardesque pour élucider le mystère hallucinant auquel il fait face l'entraînera dans les profondeurs effrayantes de la nuit.

Alan Wake Remastered propose l'expérience intégrale, avec le jeu principal et ses deux extensions scénarisées, « The Signal » et « The Writer », dans de nouveaux graphismes époustouflants. La trame épisodique haletante est pleine de rebondissements inattendus, de moments de suspens palpitants et de séquences de combat intenses où les balles ne feront pas le poids face aux ténèbres. Les cinématiques du jeu, les personnages excentriques et les paysages majestueux du nord-ouest du Pacifique ont été améliorés pour une expérience qui promet des visuels forts et une atmosphère troublante.