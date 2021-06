Airborne Kingdom, votre ville dans les nuages n'attend que vous pour décoler

Quelque temps après sa sortie sur Pc, le city-builder aérien Airborne Kingdom vient d'annoncer son arrivée sur Nintendo Switch. Prévu pour 2021 , cette version Nintendo Switch devrait bénéficier des ajouts et du contenu post-launch avec lesquelles le jeu a été régulièrement mis à jour depuis sa sortie tel un New Gamer + et des correctifs.

Airborne Kingdom est à la croisée des chemins entre un jeu de construction de villes et de construction de véhicule, vous devrez bâtir une ville naviguant dans le ciel afin de combler les besoins de vos habitants tout en ne chutant faute de carburant ou par excès de poids de votre ville, le tout dans un contexte rappelant l'univers d'Aladin. Vous devrez de plus explorer une vaste carte afin d'en collecter ressources et secrets disséminés sur les plaines sous votre ville.

Vous laisserez-vous tenter par le charme d'Airborne Kingdom maintenant qu'il s'est annoncé sur Nintendo Switch ?