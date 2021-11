Airborne Kingdom, le jeu de construction de villes volantes se dévoile dans sa bande-annonce de lancement

Déjà sorti sur PC en décembre 2020 , Airborne Kingdom le jeu de construction de villes volantes débarque enfin sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 17,59 euros jusqu'au 16 novembre , date après laquelle il perdra sa remise de 20% pour monter au prix de 21,99 euros, Airborne Kingdom est un jeu indépendant développé par The Wandering Band LLC, des développeurs américains, dans lequel vous devrez non seulement bâtir votre ville volante mais aussi la faire prospérer elle et ses habitants en la maintenant littéralement à flot dans les airs et en fournissant à vos colons les ressources nécessaires à leur bien-être. De plus vous devrez explorer une carte générée aléatoirement afin de rétablir le commerce et les bonnes relations entre votre ville et la terre ferme.

Airborne Kingdom est un superbe jeu de gestion et de construction de ville aérienne. Vous débutez votre aventure avec un petit royaume qui aura pour objectif d’accroître sa population, de développer de nouvelles technologies et constructions et de conclure des alliances avec les royaumes terrestres. Chaque partie se déroule sur une carte unique générée de façon procédurale comprenant trois zones distinctes et douze villes à découvrir. Fendez les cieux en complétant des quêtes, récoltez des ressources et veillez à leur bonne gestion. Vous devrez également maintenir l'équilibre de votre royaume, que ce soit dans les airs ou en assurant le bien-être de vos travailleurs. Il ne tient qu’à vous d’unifier les différents royaumes en une alliance menée par le légendaire Airborne Kingdom. Caractéristiques : - Concevez et bâtissez votre domaine volant, d’un simple moulin flottant à une gigantesque métropole aérienne - Déplacez-vous et explorez tout en gérant l’altitude et les moyens de propulsion de votre cité - Attirez des migrants en provenance des villes et colonies de la terre ferme, chacun avec leurs propres besoins et désirs - Partez à la rencontre des villes terrestres, marchandez avec elles et combinez leurs connaissances pour obtenir de nouvelles technologies - Adaptez votre style de jeu à chaque partie en explorant une immense carte générée aléatoirement - Un plaisir sans limites grâce aux modes New Game+ et Sandbox