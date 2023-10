Air Twister - Le nouveau Space Harrier de Yū Suzuki dévoile ses modes de jeu

Si le nom de Yū Suzuki ne parle pas forcément aux plus jeunes, c'est grâce à ce concepteur de jeux vidéo que nous avons pu voir débarquer dans les années 80-90 de grandes licences comme Space Harrier, Out Run, ou encore Virtual Racing pour ne citer que quelques exemples. Accompagné de ININ Games, le personnage revient en 2023 pour nous proposer un nouveau shooter reprenant les bases mises en place avec Space Harrier, et qui se prénomme Air Twister. Attendu pour le 10 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir ci-dessous une nouvelle vidéo dévoilant les différents modes inclus dans cet opus.

Prêt à vivre l'expérience complète d'Air Twister ? Voici six modes supplémentaires que vous pouvez débloquer en collectant des étoiles ou des tickets lors d'événements quotidiens/hebdomadaires : Stardust

Pouvez-vous vaincre les vagues d'ennemis qui arrivent dans le temps imparti ? Plus vous les abattez rapidement, plus ils apparaissent vite. Vainquez les vagues d'ennemis, une par une ! Arcade Mode

Ce mode vous plonge dans une expérience d'arcade à l'ancienne, sans objets utiles, avec un niveau de difficulté par défaut élevé et des rafales de tirs intenses. Dans cette version hardcore d'Air Twister, battez le jeu avec une vie et une seule. Les cœurs de départ changent en fonction du niveau de difficulté. Fluffy

Dans ce mode de jeu loufoque, votre perspective passe d'une vue en 3D à un défilement latéral classique en 2D ! Donnez-vous à fond pour ne pas toucher d'ennemis ou d'obstacles tout en traversant les niveaux à bord de votre fidèle éléphant ailé. Choisissez entre deux sous-modes ! Devenez riche ou mourez en Score Attack Fluffy, ou attrapez autant d'étoiles que possible en Get Stars Fluffy tout en vous envolant comme une peluche dans le vent ! Boss Rush

Le mode "Boss Rush" vous procure une forte dose d'adrénaline en vous permettant d'affronter les dix monstres du jeu les uns après les autres. Plus vous les éliminez rapidement, plus vous augmentez votre classement dans le tableau des meilleurs scores ! Turbo Mode

Doublez la vitesse. Doublez le défi ! Le mode Turbo est un mode de difficulté élevée dans lequel tout se déroule à une vitesse multipliée par deux. Oubliez la chance et utilisez vos compétences pour traverser les étapes et vaincre les ennemis pour devenir la Reine Turbo (extraordinairement belle, n'est-ce pas ?). Tap Breaker

Un mini-jeu simple dans lequel vous devez casser des cubes en les tapant numériquement. Plus vous êtes rapide, plus votre score est élevé. Cela semble assez simple, n'est-ce pas ? Mais comment rester concentré lorsque les cubes, de plus en plus nombreux, se mettent à tourner dans tous les sens ? Extra Stage

Foncez dans un tunnel mystérieux qui semble interminable et battez les raids d'ennemis qui arrivent ! Cette étape est deux fois plus longue que les étapes normales, alors laissez parler vos talents de tireur sur rail et essayez d'atteindre la fin du tunnel sans encombre.