Air Twister - Le dernier jeu de Yu Suzuki disponible en précommande

Si le nom de Yu Suzuki ne vous dit rien de prime abord, il a pourtant un CV impressionnant en tant que Game Designer pour les licences Shenmue, Space Harrier, Virtua Fighter, ou encore Out Run. La prochaine création de l'artiste se nomme Air Twister et reprend le concept de Shooter aérien de Space Harrier, mais en 3D. Attendu pour le 10 novembre 2023 , les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les versions physiques sur Nintendo Switch, chez amazon ou encore Leclerc pour ne citer que quelques exemples. C'est Just For Games qui s'occupera une nouvelle fois de la distribution du jeu sur le territoire français.

À propos de Air Twister : Envolez-vous avec Air Twister, le tout nouveau rail shooter de Yu Suzuki, le légendaire développeur de jeux d'arcade ! Incarnez la princesse Arch et défendez sa planète natale, AIR, contre une invasion à grande échelle du Vanguard. Comme dans la célèbre série de jeux Space Harrier de Suzuki, vous rencontrerez une vaste gamme d'ennemis originaux, ainsi que des boss coriaces. Mais n'ayez crainte : vos montures ailées et votre arbalète lance-missiles à tête chercheuse vous aideront à les neutraliser. Découvrez différentes sortes d'améliorations d'armes et de coups spéciaux à débloquer après chaque run. Vous pourrez aussi mesurer votre talent dans les nombreux autres modes de jeu, comme Turbo ou Boss Rush. Vos envolées dans le ciel des nombreux univers magnifiques du jeu se feront au son de la bande originale envoûtante opéra rock composée par le célèbre artiste néerlandais Valensia. Caractéristiques principales : DES TAS DE SURPRISES : 12 niveaux magnifiques proposant de nouvelles expériences à chaque partie. Embarquez pour une aventure fantastique rappelant celle d'Alice au Pays des Merveilles.

ENNEMIS ET COMPÉTENCES : Plus de 20 créatures du Vanguard et 10 boss uniques auxquels vous mesurer, ainsi que des commandes simples pour une jouabilité facile et amusante.

UNE MUSIQUE ÉPIQUE : Une bande originale épique signée Valensia, un compositeur néerlandais célèbre pour perpétuer l'héritage opéra rock des plus grands succès de Queen depuis plus de trente ans.

UNE REJOUABILITÉ IMPRESSIONNANTE : Grande rejouabilité grâce au déblocage des défis sur la carte de l'aventure avec différents modes, comme Arcade, Turbo, Boss Rush, et bien plus encore !

ET POUR TOUS CEUX QUI EN VEULENT PLUS : De nombreux mini-jeux fantastiques bourrés de surprises.