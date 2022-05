AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative fait le plein d'infos et d'images

Suite de l'opus éponyme attendue pour le 24 juin 2022 sur Nintendo Switch, pS4 et Xbox One / Series, AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative vient de nous dévoiler de nouvelles informations sur son contenu. Au menu du jour : présentation de personnages, nouveaux éléments de gameplay, le tout accompagné de nouveaux visuels que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Intrigue

Une histoire où le présent et le passé se croisent. Une histoire racontée de deux points de vue.

L'histoire s'ouvre sur la découverte de la moitié gauche du corps d'une victime des meurtres en série de Half Body, survenus il y a six ans. Plus étrange encore, le corps ne présente aucun signe de décomposition. Mizuki demande l'aide de Ryuki, l'agent autrefois affecté aux meurtres en série.

L'histoire de Mizuki : Le présent

Cette histoire est racontée du point de vue de Mizuki, un agent ABIS récemment nommé. Guidée par un mystérieux message, c'est elle qui découvre la moitié gauche du corps. Afin de résoudre l'affaire, elle recherche Ryuki.

L'histoire de Ryuki : Le passé

Nous voyons ici l'histoire des meurtres en série de Half Body du point de vue de Ryuki. L'enquête commence lorsque seule la moitié droite d'un corps apparaît soudainement dans un studio pendant un jeu télévisé. Mizuki apparaît également ici sous la forme d'une jeune fille de 12 ans.

Nouveaux éléments de l'enquête

Le jeu se compose de deux parties : Investigation et Somnium. Pendant l'enquête, l'histoire se déroule alors que les joueurs naviguent dans le monde réel, examinent les scènes de crime et mènent des entretiens avec des suspects et des témoins. L'objectif est ici de recueillir des informations et de rassembler des preuves.

Les principaux protagonistes, Mizuki et Ryuki, ont tous deux une prothèse à l'œil gauche. Cette prothèse ou "AI-Ball" est équipée d'une intelligence artificielle avancée, ainsi que de fonctions visuelles telles que les rayons X, l'imagerie thermique et la vision nocturne qui peuvent les aider à découvrir des indices. Mizuki et Ryuki ont utilisé l'AI-Ball pour voir secrètement ce qui se trouve derrière un mur ou à l'intérieur d'une boîte fermée, et même les changements de température du corps, ce qui est impossible à l'œil nu. Pour la suite, les nouvelles fonctions de l'AI-Ball comprennent "Wink Psync", "Virtual Reality" et "Truth Reenactment".

Wink Psync

Lorsque la conversation donne peu de résultats, Wink Psync permet aux agents de lire facilement les pensées des autres. Wink Psync affiche des souvenirs forts comme des rêves pour révéler les mensonges et les préoccupations des autres parties.

Réalité virtuelle

Avec la réalité virtuelle, les agents utilisent un espace virtuel recréé pour recueillir des indices. L'espace virtuel comprend des informations numérisées à partir de rayons X et d'images thermiques. En changeant de mode, des vues spéciales peuvent être appliquées à un espace entier pour l'investigation. L'utilisation de la réalité virtuelle implique également la résolution d'énigmes ou de codes placés sur une scène.

Reconstitution de la vérité

Lorsque suffisamment d'indices sont recueillis en réalité virtuelle, le jeu passe à la reconstitution de la vérité. Tout en examinant le déroulement d'un incident, les indices sont appliqués aux questions qui ont émergé, afin de clarifier la vérité. Si la vérité peut être révélée sans contradiction, les agents pourront assister à une reconstitution visuelle de l'incident.