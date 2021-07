AI: The Somnium Files : nirvanA Initiative - Nouvelles informations sur la sortie du jeu en Occident

Alors que Spike Chunsoft dévoilait la semaine dernière AI: The Somnium Files : nirvanA Initiative, nouvel opus d'un visual-novel débuté en 2019 sur Nintendo Switch, le distributeur Just For Games vient quant à lui apporter de nouvelles informations sur la distribution du jeu en France. Tout comme les joueurs japonais, nous auront bien le droit à une sortie sur notre territoire, en version dématérialisée, mais également en version physique, dans le courant du printemps 2022 .

De plus, nous avons également confirmation que l'édition collector du jeu sera également proposée par chez nous.Ne reste donc plus qu'à patienter sagement jusqu'à ce que nous en apprenions davantage sur le titre.

À propos de AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative :

Il y a six ans, la moitié droite d'un cadavre a été découverte dans des circonstances mystérieuses. La moitié gauche n'a jamais été retrouvée… jusqu'à ce que, six ans plus tard, elle soit découverte complètement fraîche, sans aucun signe de décomposition, comme si la victime était encore en vie il y a peu. L'agent spécial Mizuki, récemment nommée, et son IA partenaire Aiba sont chargés d'élucider ces étranges meurtres en série laissant des moitiés de cadavres…

Voix anglaises et japonaises, textes anglais.

L'édition collector contient :

Un exemplaire physique de AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative sur Switch ou Playstation 4

Une figurine exclusive Good Smile Company POP UP PARADE de 170 mm en PVC de la belle AI-Ball "Aiba"

L'art-book SECRET OF THE WORLD : THE DEFIniTIVE ART BOOK, comprenant des illustrations et des dessins conceptuels de Yusuke Kozaki

La bande-son officielle HARMOniOUS DISCORD sur CD par le compositeur Keisuke Ito.

Une boîte extérieure de collection.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative sera disponible en versions physiques Standard et Collector sur Nintendo Switch et Playstation 4 au printemps 2022.