AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative annoncé sur Nintendo Switch, avec une version collector en prime

Après avoir trouvé son public après un premier épisode paru en septembre 2019, la licence AI: The Somnium Files revient sur Nintendo Switch avec un tout nouvel opus dénommé AI: The Somnium Files – nirvanA. Dévoilé cette semaine par Spike Chunsoft, vous trouverez ci-dessous les premiers éléments du jeu ainsi qu'un trailer de présentation. A noter qu'une édition collector a également été confirmée.

Il y a six ans, la moitié droite d'un cadavre a été découverte dans des circonstances mystérieuses. La moitié gauche n'a jamais été retrouvée... jusqu'à ce que, six ans plus tard, elle soit découverte, sans aucun signe de décomposition, comme si la victime était encore en vie il y a peu. L'agent spécial Mizuki, récemment nommé, et son partenaire Aiba sont chargés d'élucider le meurtre étrange lié à cette moitié de corps...