Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case officiellement annoncé sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur des aventures de Agatha Christie, vous serez ravis d'apprendre que les nouvelles aventures de Hercule Poirot seront disponibles très bientôt sur Nintendo Switch. Développé par le studio Blazing Griffin, Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case vous propose de découvrir une nouvelle aventure originale. Attendu pour cet été, nous vous laissons découvrir le premier descriptif du jeu.

À propos d’Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case :

Dans ce nouveau chapitre de Hercule Poirot, les joueurs vivront une histoire passionnante, originale, et fidèle au style et au ton d'Agatha Christie dans laquelle rencontreront Arthur Hastings, le célèbre acolyte de Poirot.

Ensemble, ils ont été chargés de transporter en toute sécurité une œuvre d’art inestimable destinée à être exposée à Londres. Cependant, la soirée d’inauguration ne se déroulera pas comme prévu…Les détectives seront appelés à élucider un tout nouveau mystère au cœur de Londres.

Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case proposera un gameplay engageant qui vous plongera dans le monde d'Hercule Poirot. Explorez la capitale, cherchez des indices, interrogez des suspects et des témoins, et résolvez cette toute nouvelle enquête inédite

Caractéristiques :