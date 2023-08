Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle enquête à résoudre, Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case est désormais disponible sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement ci-dessous.

À propos d’Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case :

Dans ce nouveau chapitre de Hercule Poirot, les joueurs vont vivre une histoire passionnante, originale, et fidèle au style et au ton d'Agatha Christie dans laquelle rencontreront Arthur Hastings, le célèbre acolyte de Poirot.

Ensemble, ils ont été chargés de transporter en toute sécurité une œuvre d’art inestimable destinée à être exposée à Londres. Cependant, la soirée d’inauguration ne se déroulera pas comme prévu…Les détectives seront appelés à élucider un tout nouveau mystère au cœur de Londres.

Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case propose un gameplay engageant qui vous plonge dans le monde d'Hercule Poirot. Explorez la capitale, cherchez des indices, interrogez des suspects et des témoins, et résolvez cette toute nouvelle enquête inédite.

Caractéristiques :