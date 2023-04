Afterimage - Le metroidvania fait main est enfin disponible en version physique sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de Metroidvania, Modus Games, le développeur Aurogon Shanghai et Just For Games ont enfin mis à disposition le jeu Afterimage en version physique sur Nintendo Switch. Une occasion de faire le titre dans des conditions optimales pour ceux étant récalcitrant aux format dématérialisé.

À propos de Afterimage : Afterimage est un jeu d'action-aventure en 2D dessiné à la main qui propose des combats dynamiques, de nombreuses spécialisations de personnages, des niveaux non linéaires ainsi qu'une intrigue saisissante qui prend place dans un monde fantasy. Plusieurs années après un cataclysme ayant presque condamné la civilisation humaine, une jeune fille amnésique du nom de Renee se réveille au milieu des ruines de la capitale. Afin de recouvrer la mémoire, elle décide de partir à l'aventure pour sauver son mentor, déclenchant par la même occasion une série d'événements qui détermineront le sort du nouveau monde. Caractéristiques principales : Explorez un monde non linéaire - Découvrez les secrets profondément enfouis sous les ruines du vaste monde interconnecté qu'est Engardin. Interagissez avec plus de 50 PNJ différents, chacun ayant sa propre histoire et ses propres intérêts. Apprenez-en plus sur leur rôle dans le monde d'Engardin grâce aux quêtes secondaires !

Affrontez plus de 170 types d'ennemis différents, y compris 30 boss.redoutables.

Personnalisez vos personnages grâce au système RPG approfondi - Faites votre choix parmi plus de 200 pièces d'équipement, y compris 6 classes d'armes principales, d'armes secondaires, d'armures et d'accessoires. Investissez des points de talent dans diverses améliorations de stats et dans des compétences uniques propres à chaque arme.

Déterminez le sort du monde - Découvrez plusieurs fins selon les actes de Renee et façonnez le futur d'Engardin.

L'édition Deluxe inclut : le jeu de base, un artbook numérique, la bande-son numérique et une jaquette réversible.