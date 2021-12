Afterimage, un metroidvania dessiné à la main se dévoile sur Nintendo Switch

Issu de l'imagination des développeurs Chinois de chez Aurogon Shangai, Afterimage est un jeu de type metroidvania en 2 dimensions entièrement dessiné à la main, vient d'être annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch. Pour rappel le metroidvania est un mélange entre un Metroid à l'ancienne comme l'est Metroid Dread et les anciens Castlevania, ce qui donne un jeu d'aventures en deux dimensions, avec des phases de combat, d'énigmes, de plateformes et surtout des va-et-vient dans un environnement labyrinthique que les pouvoirs que vous débloquerez au fil de l'aventure vous ouvriront progressivement.

Vous pouvez découvrir les sublimes graphismes du jeu en visionnant sa première bande-annonce ci-dessous. Vous trouverez aussi des informations complémentaires sur le jeu fournies par les développeurs.