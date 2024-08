Aero The Acro-Bat - 4 Titres à venir sur Nintendo Switch

Nous vous avions annoncé il y a quelques jours que Aero The Acro-Bat premier du nom serait disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 2 août. L'éditeur Ratalaika Games a finalement décidé d'aller encore plus loin concernant le retour de la licence avec 4 titres à sortir d'ici la fin de l'année 2024. Ainsi en plus du premier opus cité plus haut, nous aurons bientôt sur l'eShop les titres suivants :

Aero the Acrobat 2

Zero the Kamikaze Squirrel

Aero the Acro-Bat Rascal Rival Revenge

En attendant davantage d'informations sur les dates de sortie de ces opus, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.