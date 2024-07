Aero The Acro-Bat annoncé pour début août sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1992 sur Mega Drive et Super Nintendo, Aero The Acro-Bat s'offre une petite cure de jeunesse en revenant sur consoles modernes. Disponible à partir du 2 août 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de ce jeu de plateforme.

Aero à la rescousse C'est à Aero l'Acro-Bat, l'artiste vedette du cirque, de sauver ses amis et sa petite amie Ariel, et de mettre un terme aux plans fous d'Edgar Ektor pour que tout le monde puisse à nouveau profiter du spectacle ! Le puissant et excentrique industriel Edgar Ektor a juré de détruire le monde du divertissement pour se venger d'avoir été banni du cirque lorsqu'il était enfant, après qu'une de ses farces soit allée trop loin et ait failli tuer un animal de cirque. Il a commencé par envahir un cirque local avec sa bande de clowns fous et a kidnappé tout le personnel du cirque pour gâcher le spectacle.