Adventure Academia: The Fractured Continent - Constituez votre armée d'étudiants pour venir à bout des vagues de monstres sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un petit J-RPG tactique pour terminer l'année 2022 comme il se doit, Adventure Academia : The Fractured Continent est enfin disponible sur Nintendo Switch en version dématérialisée et en version physique. Au menu, 10 races différentes parmi lesquelles vous devrez trouver les membres qui composeront votre groupe d'étudiants qui devra faire face à d'innombrables monstres.

Adventure Academia : The Fractured Continent est un JRPG de stratégie qui mettra à l'épreuve votre capacité à gérer un groupe d'étudiants contre les hordes de monstres qui vous barrent la route. Grâce à une mécanique unique de combat en temps réel, personnalisez votre propre groupe d'étudiants dans un royaume fantastique avec plus de 10 races différentes ! Gérez leur armure, leurs armes et leurs accessoires tout en les guidant stratégiquement vers la victoire.