Adventure Academia : The Fractured Continent - L'univers de Class of Heroes s'agrandit avec ce nouveau Tactical-RPG sur Nintendo Switch

L'univers de Class of Heroes continue de s'étendre avec la sortie de Adventure Academia : The Fractured Continent. Ce nouveau Tactical-RPG est attendu pour le 9 décembre 2022 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir un descriptif complet ci-dessous accompagné d'un trailer de présentation.

Adventure Academia : The Fractured Continent est un RPG de stratégie à part entière qui se déroule dans le monde de Class of Heroes ! Créez votre propre groupe d’étudiants dans un royaume fantastique ! Récupérez-les et guidez-les vers la victoire contre les hordes de monstres !

Armé d’une ancienne relique — l’orbe de règle — transmise aux générations à venir et du soutien des fidèles éñèves d’Obsidian High, vous devrez élaborer des stratégies, recruter, gérer et combattre avec tout ce que vous avez pour vaincre les hordes de monstres qui menacent votre foyer. Assumez vos responsabilités et montrez la voie à suivre… et vers la vérité une fois pour toutes !

Caractéristiques principales :