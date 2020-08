ActuGaming French Direct : un live consacré aux jeux indépendants 100% français

Alors que l'E3 2020 a été annulé dû au COVID-19, un site sous le nom d'ActuGaming résiste encore à l'envahisseur et nous propose aujourd'hui un événement incontournable consacré à la scène jeu vidéo indépendante 100% française. L'ActuGaming French Direct est un événement organisé par le site français ActuGaming qui met en avant la scène indépendante française. Sous forme de direct, à l'instar des Nintendo Direct & Co., cet événement aura pour but de promouvoir les créateurs francophones par le biais de diverses interviews, previews et discussions avec certains développeurs.

Voici une liste non exhaustive des développeurs qui feront leurs apparitions durant le live :

Arkane Studios

ShiroGames

The Moon Pirates

Amplitude Studios

The Game Bakers

Microids

Focus Home Interactive

Un Je Ne Sais Quoi

Unexpected

Snowtopia

Et pleins d'autres

Ce sont en tout plus de 35 studios qui seront dans L'ActuGaming French Direct et qui vous parleront de date de sortie, de gameplay inédit, etc. L'événement engendre tellement d'engouement que celui-ci sera retransmis et suivi à travers le monde. Nous vous donnons rendez-vous le 26 août 2020, soit aujourd'hui, à 17 h afin de suivre cet événement 100% français sur la chaîne Youtube d'Actugaming ou l'AGTV. Un beau contenu et de belles surprises peuvent vous y attendre.

L'AG French Direct, c'est demain, mercredi, à 17 heures ! #AGFD



Quelle est l'annonce que vous attendez ? Un jeu ou un studio que vous espérez voir ? ???? pic.twitter.com/vEZzCh1yKb — ActuGaming Jeux vidéo #AGFD (@ActuG) August 25, 2020

Source : Actugaming