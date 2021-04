Super Rare Games annonce la sortie de ABZÛ en version physique sur Nintendo Switch

Ce n'est plus une surprise si vous avez lu notre dernière news dédiée, le prochain titre distribué en version physique par le distributeur indépendant Super Rare Games sera disponible à partir du 29 avril 2021 . Le partenariat signé avec Giant Squid's a permis de créer un total de 5000 copies physiques du jeu dont 2000 en édition Steelbook, qui seront disponibles uniquement sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Le génie responsable de la création de Journey® et Flower® présente ABZÛ, une aventure sous-marine époustouflante qui évoque le rêve de la plongée. Plongez dans un monde marin vivant rempli de mystères et débordant de couleurs. Effectuez des acrobaties sous-marines gracieuses dans la peau de la plongeuse à l’aide de contrôles fluides. Découvrez des centaines d’espèces uniques inspirées de véritables créatures et formez un lien puissant avec la vie marine qui vous entoure. Interagissez avec des bancs de milliers de poissons qui réagissent de manière procédurale à vos mouvements, entre eux, et aux prédateurs. Prélassez-vous devant des paysages épiques et explorez des écosystèmes aquatiques modélisés avec des détails sans précédent. Descendez au cœur de l’océan où reposent d’anciens secrets oubliés. Mais soyez prudent, car de nombreux dangers rôdent dans les profondeurs. ABZÛ vient des mythologies les plus anciennes ; AB signifie eau et ZÛ signifie savoir. ABZÛ est l’océan du savoir.