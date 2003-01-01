Absolum dépasse les 200.000 ventes pour sa première semaine

Production 100 % française qui réunit les maîtres français du beat them up, Dotemu , Guard Crush Games (Streets of Fury, Streets of Rage 4), et le studio Supamonks, Absolum compte bien secouer les joueurs avec son mélange de genre Beat'em up et Rogue-lite. Alors que notre camarade Thatgunman a été séduit par le jeu comme le laisse entendre son test dédié. Et il n'est finalement pas le seul a avoir été séduit par la formule, puisque Dotemu vient d'annoncer que le titre avait dépassé les 200.000 exemplaires vendues en une semaine.

Absolum est la première licence originale de Dotemu. Ce rogue ‘em up indépendant, jouable seul comme en coopération, offre une évolution moderniste du jeu d’action à l’ancienne avec des combats tonitruants, un scénario riche et une très grande rejouabilité. Il est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 24,99 €. (https://playabsolum.com/)

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.