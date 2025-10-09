Absolum aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en octobre 2025 sur Nintendo Switch, Absolum a été victime de son succès avec ses éditions physiques sur Nintendo Switch et PS5. Finalement, le titre aura également le droit à sa sortie sur Nintendo Switch 2 en édition physique dans le courant du 3ème trimestre 2026 . Nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu de la version physique.

Acclamé par la critique, Absolum, le beat 'em up roguelite original de Dotemu, fusionne les combats intenses et dynamiques d'un jeu de combat à défilement horizontal avec la progression imprévisible d'un roguelite. Dans le monde déchiré par la guerre de Talamh, les joueurs incarnent quatre héros marginaux uniques : Galandra, Karl, Cider et Brome. Ensemble, ils forment une rébellion désespérée contre le Roi Soleil Azra, un tyran qui a interdit la magie et asservi le royaume sous son Ordre pourpre.

Alors que les fans se préparent pour la prochaine génération, un stock limité de l'édition spéciale originale d'Absolum pour PlayStation 5 et Nintendo Switch est toujours disponible à l'achat.

﻿Présentée dans un coffret collector remarquable, cette édition comprend :

4 épinglettes métalliques exclusives – Représentant les personnages emblématiques d'Absolum.

Un livret d'illustrations en couleurs – Des illustrations et des concepts artistiques époustouflants.

Une illustration de qualité poster – Une impression éclatante qui capture l'univers de Talamh.

4 cartes à collectionner représentant vos héros préférés.

Absolum réinvente le beat 'em up avec des mécanismes roguelite. Les joueurs peuvent :