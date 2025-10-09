Absolum s'offre une mise à jour gratuite pour fêter ses 500 000 ventes

Se présentant comme une évolution moderniste du beat’em up, Absolum est sorti le 9 octobre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, et vient de de franchir le seuil symbolique des 500 000 unités écoulées. Pour fêter cette bonne nouvelle, le co-développeur et éditeur Dotemu profite de l’occasion pour annoncer la sortie, le 12 février prochain , de la généreuse mise à jour gratuite Threads of Fate. Elle comprends :

Un nouveau mode de jeu, Épreuves Mystiques, qui fait appel à des dizaines de modificateurs pour offrir un défi encore plus relevé, mais également son lot de surprises et de scénarios qui contrastent de manière audacieuse avec l’aventure principale

De nouveaux dangers vous attendent après la fin du jeu, avec leur lot de récompenses, dans les optionnelles Régions Corrompues que vous pourrez parcourir lors de votre périple dans le monde d’Absolum.

Des récompenses géniales, de nouvelles montures et plus encore, en plus de nombreuses améliorations diverses apportées à l’expérience.

En attendant la sortie de cette mise à jour, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier accolade trailer de Absolum.