A-Train: All Aboard! Tourism : le jeu de gestion touristique enfin disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de voyage, de découverte et de paysage alors il se pourrait que nous avons la solution pour remédier à votre problème. Et c'est à ce moment précis qu'intervient le nouveau jeu des développeurs Artdink à savoir A-Train: All Aboard! Tourism.

Dans A-Train: All Aboard! Tourism, votre objectif, dans la peau d'une compagnie ferroviaire, sera de faire d'une ville un centre touristique à ne pas manquer. Il sera de votre responsabilité d'augmenter l'attractivité de votre ville. Disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, il faudra cependant débourser 59.99€ afin d'acquérir ce jeu. Si le jeu vous donne envie, sachez qu'une démo gratuite est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch afin de vous aider à vous forger un premier avis. Retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous. Bon voyage !

Essayez le jeu gratuitement !

Une démo gratuite de A-Train: All Aboard! Tourism est maintenant disponible. Jouez au premier scénario du jeu et apprenez à faire tourner votre propre compagnie ferroviaire. Vous pourrez ensuite transférer vos données de sauvegarde dans le jeu complet pour poursuivre votre partie et construire petit à petit la ville de vos rêves !

Vous pouvez télécharger cette démo depuis le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch ou via cette page. Il vous suffit de vous connecter et de cliquer sur le bouton « Télécharger la démo ».

Montez à bord et apprêtez-vous à construire la ville de vos rêves dans A-Train: All Aboard! Tourism, le nouvel épisode de la série classique de simulation de développement urbain qui arrive sur Nintendo Switch !

Prenez les rênes de votre propre compagnie ferroviaire et créez un réseau d'itinéraires que vos trains pourront parcourir. Faites s’élargir et prospérer au maximum la ville en développant l’urbanisme ainsi qu’en gérant votre entreprise et ses filiales par l'achat et la vente d'actions.

Dans A-Train: All Aboard! Tourism, le tourisme prend une place importante et votre mission sera de transformer la ville en une principale destination touristique.

En plus de pouvoir diriger de façon réaliste votre entreprise via la gestion de prêts et l’échange d'actions, le jeu vous offre également la possibilité de personnaliser à volonté l'apparence de vos trains.

Bien entendu, les joueurs peu aguerris ou un peu rouillés ne seront pas en reste grâce aux guides explicatifs soigneusement intégrés.

Venez vous et vos amis décider du futur de la ville tel que vous l'imaginez !

Remarque : ce jeu est disponible uniquement en anglais, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.