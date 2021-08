A Night at the Races - Payez vos dettes en jouant à un plateformer nerveux sur Switch

Toujours présents pour nous proposer des expériences atypiques sur Nintendo Switch, nakana.io nous annonce ce jour la sortie de A Night at the Races sur l'eShop de la console. Sorti initialement en 2019 sur Steam, ce titre signé Mushy Jukebox nous propose de payer les dettes de notre protagoniste dénommé Nathan en jouant à un jeu de plateformes nerveux composé de plus de 200 niveaux différents.

Réalisé par Mushy Jukebox, A Night at the Races est un titre unique dans lequel vous incarnez un joueur qui tente de remporter un tournoi de jeux d'arcade, de gagner le prix et d'échapper aux difficultés de la vie réelle. Il existe des classements en ligne, mondiaux et pour chacun des + de 200 niveaux.