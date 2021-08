A Night at the Races - Découvrez la tâche ardue qui attend les joueurs dans un nouveau trailer

Annoncé il y a une dizaine de jours par nakana.io sur Nintendo Switch, A Night at the Races vient de s'offrir un tout nouveau trailer. Dans ce dernier, on en découvre un peu plus sur la nature du jeu de plateformes qui attend notre protagoniste, et sur la difficulté du titre qui risque d'en décourager plus d'un. Nous vous laissons vous faire votre propre avis avec ladite vidéo ci-dessous.

Réalisé par Mushy Jukebox, A Night at the Races est un titre unique dans lequel vous incarnez un joueur qui tente de remporter un tournoi de jeux d'arcade, de gagner le prix et d'échapper aux difficultés de la vie réelle. Il existe des classements en ligne, mondiaux et pour chacun des + de 200 niveaux.



Proposé au prix de 4,99€ sur l'eShop (puis 9,99€ à partir du 26 septembre), A Night at the Races sera disponible à partir du 3 septembre 2021 .

Source : Nintendo