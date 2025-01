8-Bit Adventures 2 s'offre un DLC gratuit sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 16 octobre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, 8-Bit Adventures 2 a été une bonne surprise pour les amateurs de RPG rétro. Afin de prolonger le plaisir, les développeurs proposent aux joueurs de découvrir du contenu additionnel via un DLC gratuit. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de ce DLC ci-dessous.

À propos du DLC gratuit

Les joueurs doivent chasser de puissants super boss dans un immense donjon ouvert, afin de sauver la vie d'un membre du groupe bien-aimé et de découvrir les mystères du marchand de sable, un sorcier en décomposition ayant d'anciens liens avec le vilain Glitch. Les joueurs ont demandé des affrontements plus difficiles, alors ce nouveau contenu propose les batailles les plus dures et les plus créatives du jeu !

Mais il n'y a pas que les donjons : cette mise à jour ajoute une nouvelle ville, la possibilité pour les joueurs d'améliorer leur équipement ultime, quatre nouvelles pistes musicales et une histoire riche qui s'appuie sur la fin du jeu principal.