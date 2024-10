8-Bit Adventures 2 est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un petit RPG rétro à vous mettre sous la main pour ce mois d'octobre, 8-Bit Adventures 2 est un jeu à surveiller de près. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous. Pour les plus impatients, une démo est également accessible sur l'eShop.

8-Bit Adventures 2 propose tout ce qui a fait le charme des JRPG classiques. Une histoire sincère et poignante ; des personnages attachants ; des combats au tour par tour stratégiques ; une customisation d’équipe riche ; une bande-son inoubliable ; et un monde vaste et fantastique – traversé par des vaisseaux, et rendu vivant par des graphismes 8-Bit vibrants.

Quand un enfant martyrisé au pouvoir improbable menace de refaçonner le monde, la disparition d’un héros marque le commencement d’une grande aventure – et d’un combat pour survivre…

Bien qu’il s’agisse d’une suite, tout le monde peut se lancer dans cette toute nouvelle expérience JRPG. Et vous pouvez jouer à la démo gratuite dès maintenant !