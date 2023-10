Partie 2 : [Interview]Entretien avec Third Éditions la maison d'édition dédiée aux jeux vidéo et à la Pop Culture - Annonce d'un tout nouveau livre Zelda

Ceci est la seconde partie de notre entretien avec Mehdi El Kanafi et Nicolas Courcier, les fondateurs de Third Éditions​. Cliquez-ici pour lire la première partie.

Ce mois d'octobre est aussi le mois de l'affrontement entre deux des plus grandes mascottes du jeu vidéo, symbole d'une guerre des consoles qui fait encore aujourd'hui débat, avec l'arrivée de Sonic Superstars et Super Mario Bros. Wonder. Nous avons voulu savoir ce que Mehdi et Nicolas pensaient de cet affrontement inattendu qui sent bon les années 90.

Nicolas : Y-a t-il vraiment un affrontement ? N'y a-t-il pas une des deux licences au sommet de son art ?

Mehdi : Nous avons hâte de jouer aux deux jeux. Il serait amusant de consacrer une de nos émission à ces sorties, Nicolas pourrait parler du Mario et moi du Sonic. Ce sont deux jeux qui ont l'air super enthousiasmants.

Nicolas : Il y a de quoi se réjouir de ces sorties si l'on est fan de ces sagas. Les deux ont l'air super dynamiques, super modernes. Ce ne sont pas de vieux jeux qui sentent la naphtaline, ce sont deux vrais nouveaux jeux modernes.

Nous avons ensuite voulu aborder l'avenir de Nintendo et la diversification de l'entreprise vers des films et des parcs d'attraction, en n'oubliant évidemment pas de parler de la future console de la firme.

Mehdi : Le succès de Nintendo est forcément très positif. Après ils ont une stratégie très ferme sur l'économie. Ils font traîner la Switch et il y a des choses qui me dérange. La console se vend encore, mais ils font stagner un petit peu cette génération. Pourquoi est-ce qu'ils se dépêcheraient de sortir la Switch 2 ? Nous sommes sur une séquence où ils marchent un petit peu sur l'eau, chaque jeu d'une franchise qui sort sur la Switch devient le jeu le plus vendu de sa licence. C'est un succès encore plus fort que celui de la Super Nintendo, c'est du niveau de la Wii.

Nicolas : Nous préférons les voir comme ça que pendant la période Wii U durant laquelle c'était plus compliqué. L'élargissement de Nintendo avec les films, les parcs d'attraction, j'ai envie de dire « Enfin ! », il aurait presque été naturel de le faire il y a 15 ans. Ils ont pris le temps de le faire pour apparemment le faire bien.

Mehdi : C'est vraiment chouette, tout ce qui est annexe au jeu vidéo, ils sont très impliqués dans la conception. Le film Super Mario est très sympa et le parc d'attraction a l'air très sympa même si nous n'avons pas encore eu le temps d'y aller. Nintendo n'a pas vendu ses licences pour en faire simplement du merchandising ou des produits annexes. Ils le font eux-mêmes, ils ont pris le temps de le faire et ils le font bien donc c'est carton plein.

Le succès de la Switch est-il inquiétant pour la future console ? Est-on revenu sur une dynamique Wii-Wii U ?

Nicolas : J'ose espérer qu'ils ont retenu la leçon du passé et du passage Wii à Wii U. Il ya tout de même une autoroute qui paraît un peu simple, il suffit d'appeler la future console Switch 2 et tout le monde sera content mais on connait Nintendo, et avec l'égo qu'ils peuvent avoir en voulant ne pas faire comme tout le monde,c 'est possible aussi qu'ils partent dans une autre direction.

Mais si les rumeurs que nous avons eut sur la future console s'avèrent vraies, ça a l'air top, concilier le côté hybride/salon en l'alliant à une technologie qui pourrait faire tourner des gros jeux. Si c'est vrai j'aurais presque envie de dire que s'ils se plantent c'est qu'ils l'ont voulu. Parce que là tous les voyants sont au vert pour faire bien les choses. La Switch fait plus l'unanimité que la Wii, même si cette console avait cartonné elle s'était attiré les foudres des fans de Nintendo de la première heure et avait fonctionné en allant chercher un public qui n'était pas leur public traditionnel.

La Switch, même si tout n'est pas parfait et qu'on peut avoir des griefs contre cette console, j'ai l'impression qu'ils ont su retourner vers leur public pour les convaincre tout en ayant la capacité de s'ouvrir vers un autre public. Pour moi nous ne sommes pas sur le même cas de figure entre Switch et Switch 2 qu'entre Wii et Wii U.

Je joue souvent le rôle du fan de Nintendo dans nos podcasts, je ne suis plus aussi passionné que quand j'étais jeune pour les sorties Nintendo. Le Mario j'ai hâte mais je me projette plus aujourd'hui sur des titres avec une histoire, un côté un peu plus cinématographique mais Nintendo reste une société qui est chère à mon cœur.

Y a-t-il des licences que vous aimeriez voir revenir ?

Nicolas : F-zero, ne serait-ce qu'un remaster HD nous serions contents. Mais un Star Fox aussi, un vrai Star Fox shoot'em up et qu'ils arrêtent avec les tentatives de TPS ou les versions Wii U aux deux écrans. J'aimerais un vrai Star Fox avec du budget...

Mehdi :..et F-zero. Pour moi ce serait F-zero.

Nicolas : Je ne sais pas si F-Zero 99 peut être un phénomène qui touche un grand public. Cela reste un jeu jouable seulement en ligne, je pense que c'est un jeu un peu niche et qui n'est pas l'exacte retranscription de l'expérience F-Zero à mon sens.

Je pense aussi à un jeu Donkey Kong. Il y a des rumeurs depuis des années d'un Donkey Kong open world. Mais j'ai appris à tempérer mes ardeurs. Ils font comme ils veulent et nous on doit faire avec, ce qui est complètement normal. On sait qu'il y a une extension Donkey Kong dans les parcs Nintendo donc on voit qu'ils ont envie de mettre le personnage en avant d'une quelconque façon.

Mehdi : J'aimerais peut-être des remakes des Donkey Kong Country mais j'aimerais surtout avoir Donkey Kong 64, mais juste lissé, pas refait et que l'accès au jeu soit plus facile.

Nicolas : Après, ils nous surprennent souvent, le Super Mario RPG en remake personne ne l'avait vu venir. J'aurais aussi beaucoup aimé un DLC pour Super Mario Odyssey, je trouvais qu'il y avait la place, à moins qu'ils nous préparent un Super Mario Odyssey 2. J'ai adoré Bowser's Fury donc s'ils prennent ce chemin je suis content aussi.

J'ai aussi une passion un peu étrange pour Eternal Darkness, donc j'aimerais un remake en mode Resident Evil 4 voir tout bonnement un second épisode mais j'avoue ne pas trop y croire.

J'aimerais aussi bien qu'ils réadaptent le Kid Icarus sur 3DS en mode double stick, je ne l'ai jamais fini à l'époque à cause de sa maniabilité sur 3DS et je suis partant pour le redécouvrir en mode 4K double stick.

Third Éditions sort actuellement plusieurs livres, tout d'abord le premier tome d'une nouvelle saga sur Assassin's Creed mais aussi un livre entièrement consacré à Undertale. En parallèle, ils sortent aussi un livre consacré à Steven Spielberg dans les jours à venir et un livre sur la saga littéraire Harry Potter qui est déjà disponible. Cliquez-ici pour accéder directement au site internet de Third Éditions sur lequel vous pourrez vous procurer ces ouvrages.

En décembre nous aurons droit à deux livres, le premier sur Final Fantasy VII Remake puis un autre entièrement consacré aux J-RPG. Enfin, en janvier le livre sur Alone in the Dark sortira enfin des ténèbres.

Si les ouvrages sur Dishonored, Elden Ring et bien sûr The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n'ont pas encore de dates de sortie, soyez assurés que nous les attendons de pied ferme ! N'hésitez pas à aller voir le catalogue complet des ouvrages de Third Éditions sur leur site internet et essayez de ne pas craquer pour l'intégralité des 150 ouvrages qui y sont disponibles (même si nous sommes les premiers à l'avoir fait avant vous).

Toute l'équipe de Third Éditions avec de gauche à droite : Ludovic Castro, Damien Mecheri, Nicolas Courcier, Ken Bruno et Mehdi El Kanafi.

Bibliographie :

Zelda : Chronique d'une saga légendaire Tome 1 écrit par Mehdi El Kanafi et Nicolas Courcier

Zelda : Chronique d'une saga légendaire Tome 2 écrit par Valérie Précigout

Générations Mario écrit par Loup Lassinat-Foubert et Alexis Bross

Générations Pokémon écrit par Alvin Haddadène et Loup Lassinat-Foubert

L'histoire de la Nintendo 64 écrit par Patrick Hellio

L'histoire de la Nintendo Wii écrit par Thomas Pillon

La Game Boy en 350 jeux

Les secrets d'Assassin's Creed Tome 1 écrit par Thomas Méreur

Assassin's Creed :Entre voyages, vérités et complots écrit par Guillaume Delalande, Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi

L'anomalie Undertale écrit par Corent Benoit-Gonin

La saga Harry Potter écrit par David et Lucas Torres

La Légende Final Fantasy VII écrit par Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi

La Légende Kingdom Hearts (en 4 volumes) écrit par Georges "Jay" Grouard

Dark Souls : Par-Delà la Mort (en 2 volumes) écrit par Damien Mecheri et Sylvain Romieu

Dragon Ball écrit par Valérie Précigout

Entre les Mondes de Death Stranding écrit par Antony Fournier

L'Œuvre de Steven Spielberg (Volume 1) écrit par Victor Norek

Indiana Jones. Explorateur des temps passés écrit par Romain Dasnoy

Les visions de Dune écrit par Vivien Lejeune

Aux origines du Seigneur des Anneaux. De Tolkien à Jackson écrit par Viven Lejeune

L'Œuvre de Terry Pratchett écrit par Aude Federspiel

The Heart of Dead Cells écrit par Benoît "Exserv" Reinier

The Heart of A Plague Tale écrit par Benoît "Exserv" Reinier

Les dossiers Alone in the Dark écrit par Nicolas Deneschau

La Saga Shin Megami Tensein. D'apocalypses en renaissances écrit par Ludovic Castro

Ludothèque The Last Story écrit par Julien Goyon

La Saga Final Fantasy VII Remake écrit par Pierre Lovati

En quête de J-RPG écrit par Jordan Mauger

Source : Thirdeditions