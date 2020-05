Bonjour ! Je me permet de vous demander de l’aide svp ! J’ai acheté une wii u d’occasion et elle n’était pas formatée il y avait toutes les données de l’ancien utilisateur et aussi les deux jeux pré installés mario kart 8 et splatoon . Avant de la formater j’ai installé une clé usb pour copier les deux jeux donc la copie s’est bien effectuée . Ensuite j’ai formaté la console et là quand je remet la clé usb pour remettre dessus les jeux ça ne fonctionne pas car ça me demande de formater la clé usb ! Et sur mon pc aussi !!! Qlqun aurait une solution ? Je ne veux pas perdre ces jeux ! Merci ????