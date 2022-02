Malheureusement, le Wii2HDMI ne règle pas le problème, et à part utiliser des outils externes pour faire de l'antialiasing, je ne connais pas de solutions à cela. Même la Wii U ne fait qu'un upscale et ne propose aucune option d'anitialiasing

Tu peux essayer de voir si ton téléviseur propose des options d'affichage qui régleront ton soucis, mais ce sera au détriment d'un plus gros input lag. Tu peux aussi essayer de privilégier le signal composite de la console avec un autre câble RCA, mais ça rendra juste l'image beaucoup moins nette. Sinon, les vidéos sur youtube sont souvent réalisées à partir de Dolphin qui peut upscale la résolution native, d'où la différence de rendu

Ah et en général, si ton téléviseur possède une connectique YUV et prend en charge le 480p, y a pas de raison de passer par un adaptateur HDMI externe (comme le Wii2HDMI) qui va faire le même boulot que le CAN de ton téléviseur... en plus sale