Bonjour à tous. Je ne crée pas souvent de topics mais me voici ici aujourd'hui pour passer une annonce rarissime : je mets en vente trois jeux dont je veux me séparer.

[Remarque] Prenant soin de mes jeux, ils sont tous les trois en excellent état, intégralement en français et ne présentent aucun défaut majeur (pas de cassure, pas de pliure, pas de déchirure). Tous complets d'origine.

1. Possédant déjà la version collector de Soleil, je mets en vente ma version collector de Lune. Excellent état et très peu utilisée. Complète avec steelbook et notices.

Pokémon Lune Édition Collector : 26€ (frais de port inclus)

(Cliquez sur les images pour les agrandir)

2. Possédant déjà Ultra-Soleil, je mets en vente ma version de Ultra-Lune standard. Excellent état et jamais utilisée (seulement déballée). Complète avec notices.

Pokémon Ultra-Lune : VENDU

(Cliquez sur les images pour les agrandir)

3. Je mets en vente Sonic Advance 2 sur Game Boy Advance. Le jeu comme la boîte sont en très bon état et ne présentent aucune déchirure ni pliure. Les notices sont bien présentes.

Sonic Advance 2 : 34€ (frais de port inclus)

(Cliquez sur les images pour les agrandir)

À noter que ces trois jeux sont également en vente sur d'autres sites de e-commerce. Merci de me faire savoir rapidement si vous êtes intéressé par l'un d'entre eux ou par plusieurs. J'accepte de baisser un peu le prix si vous prenez au moins 2 jeux sur 3. Vous pouvez également me contacter par message privé. Paiement via Paypal ou virement bancaire.

Merci à ceux qui auront regardé et lu jusqu'au bout !