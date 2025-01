Ce qui est génial avec Nintendo, c'est qu'à chaque fois tu te dis "J'espère que niveau online, ils vont faire un truc correct" alors que tu sais pertinent que ce sera foiré. Mais une part de toi a envie d'y croire quand même. Sans surprise, le jeu à 4 en ligne est injouable tellement ça lag.

Mais je me suis dit "on pourra chercher un créateur avec son nom". Bah non, même pas, faut taper un code à l'ancienne. Nintendo, c'est le gars qui a une meuf super géniale mais qui fait une fixette sur son ex malgré tout. Là, la meuf super géniale c'est la modernité et son ex, c'est 2004.

Bref, au lieu de poster les niveaux un par un, autant lister les IDs créateur, comme Nintendo aime les appeler.

Mon ID: BH1-Y64-SJG.

J'ai fait quatre niveaux pour l'instant. Trois portages Wii U, et un niveau inédit sur le style 3D World avec un scrolling vertical, histoire de tester les nouveautés. Apparemment, les portages Wii U, ça marche toujours autant sur Switch, le premier niveau que j'ai fait a presque déjà 200 Ouais.