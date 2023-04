Bonjour à tous,

Je vais dépoussiérer un peu cette partie du forum. Mais par principe je tenais à me présenter avant de commencer à participer à la vie de ce site.

Je me présente, Destynias, gamer régulier (quand j'ai le temps), fan des consoles Nintendo depuis la Nes. Je consulte Nintendo Master (NM) depuis maintenant quelques années mais je n'avais jamais pris la peine de m'y inscrire. C'est désormais chose faite.

J'ai actuellement une Switch et une PS5 (malgré tout, je trouve plus de plaisir à jouer sur la Switch). Fan de plusieurs franchises et plusieurs styles de jeu, je peux sortir de 80h passées sur un Zelda pour aller sur des jeux indés, pour retourner sur du Mario, puis tester Rune Factory 5, et ensuite aller poncer Witcher 3, et entrecouper le tout de quelques sessions sur Animal Crossing.

Au plaisir d'échanger avec la communauté sur l'univers Nintendo et du jeu vidéo en général.

Destynias