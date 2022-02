Comme vous le savez très certainement, l'e-shop de la 3DS et de la Wii U vont fermer

Histoire de faire un petit rappel:

Arrêt de la boutique en ligne Wii U et Nintendo 3DS S'applique à : New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop pour la console Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Il ne sera également plus possible de télécharger du contenu gratuit, y compris des démos de jeux. De plus, à l'approche de cette date, les services associés cesseront de fonctionner : À compter du 23 mai 2022 , il ne sera plus possible d'utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou sur les consoles de la famille Nintendo 3DS.

Les utilisateurs qui associent leur portefeuille d'identifiant Nintendo Network (utilisé avec la Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS) au portefeuille de leur compte Nintendo (utilisé avec la famille de consoles Nintendo Switch) peuvent utiliser le solde partagé pour acheter du contenu sur l'une de ces consoles jusqu'à ce que fin mars 2023. Après cela, le solde ne pourra être utilisé que pour acheter du contenu pour la famille de consoles Nintendo Switch. Aucun changement n'est prévu pour le Nintendo eShop sur la famille de consoles Nintendo Switch. Les changements apportés au Nintendo eShop sur Wii U et à la famille de consoles Nintendo 3DS prendront effet simultanément dans les logiciels de ces plates-formes où il est possible d'effectuer des achats, comme StreetPass Mii Plaza, Theme Shop et Nintendo Badge Arcade. Même après fin mars 2023, et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Nous vous remercions de soutenir le Nintendo eShop sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Bien que nous espérons que vous continuerez à apprécier l'utilisation de ces systèmes, nous avons profité de l'occasion pour préparer un site Web où vous pourrez revenir sur votre temps avec eux via diverses statistiques de jeu. Voir ICI

L'occasion de se concerter pour savoir quels sont les jeux à choper avant la date butoir. Je commence à renseigner les jeux qui selon moi méritent le détour, mais n'hésitez pas à partager vos pépites

Chase: Cold Case Investigations

Visual Novel développé par la même équipe derrière Hotel Dusk et Last Window, on suit deux détective qui vont enquêter sur une explosion ayant eu lieu dans un hôpital... 5 ans après les faits. 1 heure pour en venir à bout et aucune nouvelle sur une éventuelle suite, voilà de quoi nous laisser sur notre faim. Mais au vu du faible prix, on aurait tort de passer à côté

Tokyo Crash Mobs

Successeur spirituel de Puzz Loop, avec des graphismes faits de personnages digitalisés et ou il faudra réduire des files d'attentes en connectant plusieurs personnes dont la couleur de vêtement correspond. Les contrôles au tactile sont très bizarre et provoquera pas mal d'erreur et de lancers de console, mais je recommande tout de même

Pocket Jockey Cards

Mine de rien, je me rends compte que Game Freak a été actif en dehors de la franchise Pokémon, ces dernières années. Pour ce jeu, ils ont combiné des courses de chevaux avec un jeu de solitaire. On doit faire avancer le canasson en réalisant des chaînes de cartes. Les dialogues sont particulièrement savoureux avec une touche d'humour qu'on a pas l'habitude de retrouver dans la série Pokémon.

Parascientific Escape

Une série de visual novel dont le concept se repose sur le fait de résoudre des énigmes à l'aide de pouvoir psychiques (super original, je sais...). Les jeux sont courts, et il n'y a pas vraiment de difficulté, mais le scénario est pas trop mal, sans être niais et les personnages sont sympa. En bref, c'est le jeu parfait si vous cherchez un visual novel pas trop hardcore et sans prise de tête: l'antithèse d'un Zero Escape

Ah, et pour ceux qui sont intéressés, pensez bien à faire la série dans l'ordre:

Parascientific Escape: Cruise in the Distant Seas Parascientific Escape - Gear Detective Parascientific Escape - Crossing at the Farthest Horizon

Sinon, tous les jeux de la série Guild:

Weapon Shop de Omasse

Un jeu de rythme teinté de RPG dans lequel on doit fournir des armes à des de héros tous complètement timbrés. Pour forger des armes, il faudra taper en rythme et gérer la chaleur des fourneaux pour grapiller les meilleurs statistiques et augmenter les chances du fier combattant qui s'en servira dans sa quête. Rien que pour les dialogues hilarants, dont ceux avec le chevalier français et son fabuleux accent, je recommande.

Liberation Maiden

Un Shoot them Up plutôt classique auquel Suda51 a participé. Vu qu'on n'en trouve pas beaucoup sur la machine et que je n'arrive plus à retrouver Kokuga sur le store, il faudra se contenter de celui-là. Bon, en vrai, c'est pas si mal et y a pas mal d'idées, comme les combats de boss qui utilisent l'écran tactile. Les musiques sont super et il y a même des cinématiques animées. Pour un jeu à 8€, c'est même pas mal du tout

Aero Porter

LE jeu de gestion d'aéroport de la 3DS... Parce qu'il me semble que c'est le seul. Il faut trier les bagages qui arrivent sur le tapis roulant et les envoyer dans l'avion correspondant. Concept simple et addictif auquel vient se rajouter toute la partie amélioration et expansion de l'aéroport.

Crimson Shroud

S'il y a des rôlistes dans la salle, voilà un jeu pour vous. Crimson Shroud est un jeu de rôle plutôt basique avec un scénario pas prise de tête, mais dont une grosse partie du gameplay se repose sur des jets de dés. Le jeu est prenant, même si le drop d'objet de la part des ennemis est frustrant et pourra vous bloquer dans certaines quêtes.

Attack of the friday monsters!

Jeu de carte très sympathique dans une ambiance relaxante empreinte du Japon des années 70 dans lequel des monstres qu'on dirait tout droit sorti d'Ultraman attaquent chaque vendredi. En explorant la ville et en affrontant les autres joueurs aux Monster Cards, on pourra lever le mystère sur ces monstres en carton et ces héros en combinaison moulante qui apparaissent régulièrement en ville.

Et les deux derniers sont controversés, mais je les mets quand même:

Bugs vs Tanks

Des soldats de la wermacht miniaturisés qui affrontent des fourmis et autres insectes belliqueux dans un shooter qui rappelle les parties de Smash TV en multi. A réserver pour les petites sessions car le jeu devient rapidement répétitif malgré sa courte durée.

The Starship Damrey

The Starship Damrey est un jeu d'aventure dans lequel on évolue à travers le vaisseau qui donne le titre du jeu, à la recherche d'informations pour comprendre le but de notre présence. Le jeu n'est pas très long et les puzzle sont tous très faciles, mais j'avoue être tombé sous le charme de l'ambiance et du scénario.

Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos découvertes

