Je suis désolé d'être pessimiste mais je ne pense pas qu'on puisse t'apporter une réponse, je te conseille de te tourner vers le service après vente. Il est irréprochable, j'ai déjà eu affaire à eux et ils m'ont offert les réparations de ma 3DS alors que rien ne les obligeaient, j'étais responsable à 100%.

Prends contact, explique leur ton problème et probablement qu'ils te demanderont d'envoyer le bazar, jeu et console.

Si le jeu arrive à tourner sur un DS et que ta 3DS arrive à faire tourner d'autres jeux DS mais pas celui ci alors le problème est sûrement lié au soft ( software -> logiciel ) et non au hard ( hardware -> matériel ) avec une incompatibilités assez bizarre. Si ça avait été du hard on aurait peut être pu te donner une manip' à faire mais si c'est le programme de ta 3DS qui merde il n'y a que le SAV qui puisse agir.

Juste avant de te confirmer tout ce que je viens d'écrire deux choses :

- As tu déjà essayé de lancer un autre jeu DS sur ta 3DS ? Verdict ?

- Pourrais tu essayer de démarrer le jeu sur ta 3DS en appuyant, depuis le menu home, sur le bouton "start" puis en même temps le bouton "A" et tu gardes les deux enfoncés jusqu'à ce que tu ais une image à l'écran (le jeu lui même ou le message d'erreur).

PS: Joyeux Noel !