Voila j'ai acheté d'occasion le jeu "mario et luigi les frères du temps" et quand je le mets dans ma 3DS, elle le détecte sans problème mais quand je le lance, le message d'erreur me disant d'éteindre la console et de réessayer apparaît. Pourtant tous mes autres jeux, qu'ils soient 3D ou non fonctionnent parfaitement ! J'ai voulu regarder ce que ça faisait si je mettais la carte dans ma ds lite et là il n'y a pas de problème ! L'ennui c'est que ma ds lite est cassée (l'écran du haut ne fonctionne plus) donc je ne peux pas jouer sur cette ds... Que faire ?
Ça ne m'est jamais arrivé. Tu as un code d'erreur qui s'affiche ?
Non je n'ai aucun code d'erreur qui s'affiche. Ca me dit "Une erreur est survenue. Maintenez le bouton POWER enfoncé pour éteindre la console, puis suivez les instructions contenues dans son mode d'emploi."
J'ai zieuté sur Google, un type sur jvc dit qu'il a eu le même problème et que le fait d'enlever le wifi avait fonctionné, je vois pas trop le lien, mais ça coûte pas grand chose d'essayer...
Pas moyen de te faire rembourser le jeu ? Peut-être que la personne qui s'en est débarrassé l'a fait parce que le jeu marchait justement plus...
J'ai déjà essayé d'enlever le wifi, ça ne fait rien... Je peux toujours renvoyer le jeu et m'en faire envoyer un autre après...
Je vois pas trop d'où ça peut venir. T'as essayé de nettoyer la connectique (au hasard...) ?
Ta 3DS est à jour ? Tente une mise à jour des fois que..
J'ai jamais eu de soucis avec un jeu DS.. bizarre
Je suis désolé d'être pessimiste mais je ne pense pas qu'on puisse t'apporter une réponse, je te conseille de te tourner vers le service après vente. Il est irréprochable, j'ai déjà eu affaire à eux et ils m'ont offert les réparations de ma 3DS alors que rien ne les obligeaient, j'étais responsable à 100%.
Prends contact, explique leur ton problème et probablement qu'ils te demanderont d'envoyer le bazar, jeu et console.
Si le jeu arrive à tourner sur un DS et que ta 3DS arrive à faire tourner d'autres jeux DS mais pas celui ci alors le problème est sûrement lié au soft ( software -> logiciel ) et non au hard ( hardware -> matériel ) avec une incompatibilités assez bizarre. Si ça avait été du hard on aurait peut être pu te donner une manip' à faire mais si c'est le programme de ta 3DS qui merde il n'y a que le SAV qui puisse agir.
Juste avant de te confirmer tout ce que je viens d'écrire deux choses :
- As tu déjà essayé de lancer un autre jeu DS sur ta 3DS ? Verdict ?
- Pourrais tu essayer de démarrer le jeu sur ta 3DS en appuyant, depuis le menu home, sur le bouton "start" puis en même temps le bouton "A" et tu gardes les deux enfoncés jusqu'à ce que tu ais une image à l'écran (le jeu lui même ou le message d'erreur).
PS: Joyeux Noel !
"As tu déjà essayé de lancer un autre jeu DS sur ta 3DS ? Verdict ? " -> "Pourtant tous mes autres jeux, qu'ils soient 3D ou non fonctionnent parfaitement !"
J'y crois pas beaucoup le coup du bouton start mais ça vaut le coup d'essayer. Pour info, quand tu lances un jeu DS de cette manière, il est affiché avec sa résolution originelle (celle de l'écran de la DS tank).
Je vois pas bien e qui te fait conclure que ça vient du soft par contre, ça peut aussi être que les pistes sont rayées et qu'il y a un faux contact sur la 3DS mais pas sur la DS lite par exemple... Enfin je vois vraiment pas trop de quoi ça peut venir.
Tiens au fait vu que je me suis rendu compte que Pokémon Shuffle bugguait quand on changeait la console de lange après avoir streetpassé des gens, t'as changé la langue de ta console dernièrement ? (normalement ça a aucune influence sur les jeux DS, mais sait-on jamais...)
Pour ce qui est du SAV, je ne suis pas sûr que ta console soit encore sous garantie, et encore moins ton jeu, du coup s'il y a des réparations ils peuvent les faire payer, et te faire payer l'envoi retour. Également parfois les sauvegardes sont effacées après passage au SAV. Voilà, c'était pour contrebalancer un peu le propos, je dis pas que c'est une mauvaise idée de l'envoyer au S.A.V., mais.
Salo'
Je pense que c'est du soft car pour que le jeu fonctionne avec une DS normale ça veut dire que la cartouche n'a pas de problème, pour que les autres jeux tournent sur la 3DS ça veut dire que le lecteur est en bonne santé. Si le hard de la cartouche et celui de la console n'ont pas de pb alors je me tourne vers le soft, la cartouche arrive a être lue dans une DS alors ce serait le soft de la 3DS qui aurait un problème à la lecture.
Et si c'est le soft qui pose problème alors il faut essayer de contourner le problème : en appuyant sur start ça lance le démarrage du jeu autrement, ça peut peut être éviter le problème.
V'là ma logique.
Pour le S.A.V. effectivement, moi j'ai eu gratuit mais je ne garantie pas que ça le soit à coup sûr, je disais juste qu'il est de qualité et donc envisageable.
Ce qui serait bien comme test aussi ce serait de lancer le jeu sur une autre 3DS, j'imagine que tu l'aurais déjà fait si tu en avais une 2e donc tu pourrais peut être demander à faire le test dans un Micromania ou demande à un pote.
_____________
Tiens au fait vu que je me suis rendu compte que Pokémon Shuffle bugguait quand on changeait la console de lange après avoir streetpassé des gens [...]
Tu parles bien de changement de langue ou de pays de localisation de la console ?
Salut ! Ce problème arrive parfois avec certains jeux DS sur 3DS, surtout s’ils sont usés ou si la puce de la cartouche a un souci de compatibilité. Tu peux essayer de nettoyer délicatement les contacts dorés de la cartouche avec un coton-tige légèrement imbibé d’alcool. Si ça ne marche pas, il est possible que la cartouche soit endommagée ou incompatible avec la 3DS. Malheureusement, il n’y a pas vraiment de solution miracle... Eventuellement, essaie de trouver une autre cartouche du jeu. Bon courage !