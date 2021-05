J'aimerais bien des nouvelles des Zelda BOTW 2 et aussi des portage d'ancien Zelda que je n'ai pas fait. Je suis entrain de jouer à Donkey Kong Returns 3D et même si je galère un peu, j'aimerais bien voir à quoi sa pourrait ressembler en 3D sur switch. Pourquoi pas du Metroid pour que puisse découvrir la série (Samus Returns sur 3DS étant vachement cher même d'occasion). J'attends un nouveau Mario et Luigi en espèrent que la série n'est pas abandonnée malgré la faillite d'Alpha Dream. Pourquoi pas un nouveau party game dans le style d Wii Party car 1,2 switch est assez bof (ou un nouveau mario party car je n'ai pas pris celui sur switch vu les critiques). Le retour d'anciennes licences pour que je puisse les découvrir serait cool et quelques surprises !

Je sais que sa fait beaucoup et qu'il n'y aura jamais tout mais quelques une de ces choses à l'E3 serait vraiment super cool !