Vous l'avez peut-être vu si vous suivez de manière assidu le topic "vos achats", mais j'ai acheté récemment ce qui s'appelle une "universal game case" (UGC) soit un boitier pour jeux retro qui peut accueillir différent types de jeux (dont les jeux Nintendo 64). Voici à quoi cela ressemble :

Où s'en procurer et à quel prix ? C'est là que les problèmes commencent... Ces boîtes sont produites aux États-Unis et les frais de port vers la France (pour les rares revendeurs qui livrent vers l'Europe...) sont exorbitants. Par exemple, même si vous commandez 100 boîtes (au prix de 70 dollars), les frais de port seront d'environ 80 dollars (voir plus !).

Cependant, il existe deux revendeurs sur eBay qui les vendent à l'unité : comptez 3,25 euros l'unité + 2 euros de frais de port (puis 1 euro de plus pour chaque boîte en plus). J'ai passé commande et ma boite est arrivée bien amochée malheureusement.

"Et pour la jaquette ?" me direz-vous ! Eh bien là, la chose est assez simple puisque toutes sont disponibles en ligne sur le merveilleux site The Cover Project. Une fois téléchargée, il suffit d'imprimer votre jaquette sur papier brillant 150g/m². Une telle impression me coûte 1,40 euros chez un pro mais sachez que si vous avez une imprimante à jet d'encre (c'est très important !), vous pouvez le faire de chez vous. Il ne vous restera plus qu'à la découper, au massicot (ou au cuter) de préférence car avec un ciseaux ça ne sera pas très droit (c'est l'expérience qui parle !). Le résultat ? En voici un exemple :

Et quand vous en mettez plusieurs côte-à-côte sur votre étagère, voici ce que ça peut donner :

Ici c'est pour la Super Nintendo mais peu importe...

Les "universal game case" sont les plus connues parmi les "custom game case" mais après de longues recherches je pense qu'il y a mieux...

Les Game Case King (GCK) ! Il s'agit d'un site nord-américain qui vend des boîtes très similaires aux UGC mais en mieux selon moi. Pourquoi ? Car :

1. la pochette où sera glissée la jaquette n'est pas parfaitement transparente sur les UGC contrairement aux GCK où c'est identique à un jeu Wii U par exemple

2. la jaquette est déjà vendue avec la boîte GCK (pas besoin d'imprimer et d'investir dans un massicot !)

3. l'intérieur d'une jaquette GCK n'est pas blanc, il y a à chaque fois un très joli artwork !

4. ils livrent en France à des prix très correctes (22 dollars pour 8 boîtes par exemple)

Le prix ? 5 dollars l'unité (boîte + jaquette PAL (sinon seulement 4$ pour une jaquette US)). Le but étant donc de commander plusieurs boîtes en même temps pour économiser sur les frais de port. Voici quelques images :

La jaquette au format PAL

La boîte avec la jaquette interne

Il est aussi possible de choisir une jaquette horizontale

Si vous voulez avoir plus d'images et peut-être même passer commande, voici le lien vers le site : gamecaseking.com

Personnellement, je viens juste de passer commande. Évidemment, dès que je reçois ça, je vous ferais un retour en détails.

Niveau prix, cela m'a coûté 53€ (62,50 $) pour huit "boîte + jaquette", soit 6,60 € unité.

Si vous avez des questions (même si c'est juste par curiosité) n'hésitez pas.

Cela vous tenterait pour quelle console ?