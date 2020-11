Si je ne dis pas de connerie, et je ne sais même pas si je réponds avec exactitude à ton problème mais quand on formate un périphérique de stockage (carte SD, clef USB, etc.) sous Windows et que celui-ci fait plus de 32Go, il passe automatiquement en NTFS ou en exFAT (il n'est donc plus en FAT32). Il faut donc avoir recours à un logiciel tiers pour pouvoir repasser le périphérique de stockage en FAT32, si la 3DS n'accepte que le FAT32 comme le suppose Seipas.

Ça dépend de la capacité de ta carte SD, bien sûr (inférieure ou supérieure à 32Go).