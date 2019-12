Radikal a écrit : twilis a écrit : car il faut bien garder des pokemons pour les futurs remake sûr switch jpenses que c'est plus pour cette raison qu'ils ont limité les pokemon à 400 pour donner de l'intérêt au échange au futur version Non. Il manque la moitié des Pokémon dans Épée/Bouclier simplement pour des questions techniques. Ajouter plus de Pokémon revient à ajouter de nouvelles animations et sprites et donc à alourdir la partie technique du soft. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de "donner de l'intérêt aux échanges pour les futures versions". Ne sois pas aussi naïf, tu le sais aussi bien que n'importe qui d'autre. De plus, même avec 400 Pokémon, le jeu est toujours techniquement en retard et n'est pas digne d'un jeu de 2019. Game Freak n'ont pas réussi à régler le retard technologique qu'ils ont. Rien de plus, rien de moins.

Ben fin alourdir le soft je penses pas c'est plus pour la flemme et rentabilité/temps de prod ça aussi mais sa donne clairement aussi de cette aspect on laisse 400 autre pokemon pour les futurs version parce que qui va rattraper 800 pokemon à chaque fois sûr les prochaines version alors que tu en utilise même pas 10% pour des teams strat alors qu'il te suffirait de tour transférer depuis pokemon home sans prise de tête et à compléter directement le pokedex après pour ce qui est du retard technique j'vais clairement pas te contredire