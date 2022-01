Ben voilà...

Un topic pour échanger des codes amis pour Animal Crossing Pocket Camp. Pour ceux qui se demandent à quoi est-ce que ça sert, c'est juste histoire de pouvoir admirer le campement des autres utilisateurs et de leur décerner des "coolos" (paye ton nom ). A quoi servent les "coolos? Ben à rien... Sauf à compléter les quêtes journalières (et donc à recevoir des matériaux qui ne valent pas un kopeck et que vous possédez déjà en 10 exemplaires). Pour connaitre votre code ami, il suffit de cliquer sur le menu déroulant (les trois tirets) et de cliquer sur l'icône ami (celle avec les deux personnages). Ensuite, cliquez sur "envoyer une demande d'ami", puis sur "Partager ton code Pocket" (merci Nintendo pour avoir mis cette option bien en évidence ).

Vu qu'il faut donner l'exemple, je mets mon code ami ci-contre: 8506 9101 381

Bref, n'hésitez pas à partager le vôtre