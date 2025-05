La saga Metroid : chronologie et histoire complète des jeux

Lancée en 1986 sur NES, la série Metroid est rapidement devenue l’un des piliers de l’univers Nintendo. Portée par une ambiance de science-fiction sombre, un gameplay d’exploration libre et une protagoniste emblématique, Samus Aran, la franchise a évolué à travers les générations de consoles tout en conservant une forte identité. Voici un retour complet sur l’histoire de la série, selon l’ordre chronologique de sortie des jeux.

Metroid (1986) – NES

Premier opus de la série, Metroid introduit Samus Aran, chasseuse de primes solitaire envoyée sur la planète Zebes pour stopper les Pirates de l’Espace et leur projet d’utiliser les Metroids à des fins militaires. Le jeu se distingue par sa structure non linéaire, son ambiance inspirée d’Alien et son twist final : Samus est une femme.

Metroid II: Return of Samus (1991) – Game Boy

Suite directe, cet épisode se déroule sur la planète SR388, berceau des Metroids. Samus doit éradiquer l’espèce pour éviter qu’elle ne soit utilisée comme arme biologique. Le jeu introduit les évolutions des Metroids et un ton plus dramatique. Malgré les limites techniques de la Game Boy, il pose des bases scénaristiques cruciales pour la suite.

Super Metroid (1994) – Super Nintendo

Considéré par beaucoup comme le chef-d’œuvre de la série, Super Metroid reprend après Metroid II : Samus retourne sur Zebes pour récupérer le bébé Metroid enlevé par Ridley. Le jeu impose une esthétique marquante, une bande-son atmosphérique, un level design exemplaire et un gameplay affiné. Il influence durablement le genre Metroidvania.

Metroid Fusion (2002) – Game Boy Advance

Premier épisode 2D depuis Super Metroid, Fusion apporte une narration plus développée. Samus est infectée par un parasite X et sauvée grâce à une injection d’ADN Metroid. Elle est désormais traquée par le SA-X, une version corrompue d’elle-même. Le ton est plus oppressant, presque horrifique, et le gameplay devient plus dirigiste.

Metroid Prime (2002) – GameCube

Changement de perspective radical : Metroid Prime adopte une vue à la première personne. Bien plus qu’un simple FPS, il conserve les mécaniques d’exploration, de collecte d’objets et d’ouverture progressive des zones. L’action se déroule entre Metroid et Metroid II, sur la planète Tallon IV, contaminée par le Phazon. L’accueil critique est unanime.

Metroid: Zero Mission (2004) – Game Boy Advance

Remake complet du jeu original de 1986, Zero Mission modernise l’expérience avec les graphismes et le gameplay de Fusion. Il enrichit la narration, introduit de nouvelles zones et ajoute un épilogue où Samus infiltre une base pirate sans armure. Un indispensable pour découvrir les origines de la saga dans les meilleures conditions.

Metroid Prime 2: Echoes (2004) – GameCube

Suite directe de Prime, Echoes introduit la dualité entre deux dimensions : lumière et ténèbres. Samus explore la planète Aether et affronte une nouvelle menace, les Ings, tout en découvrant son double maléfique, Samus Sombre. Plus difficile et plus exigeant, ce volet renforce l’ambiance et la complexité du gameplay.

Metroid Prime Hunters (2006) – Nintendo DS

Déclinaison multijoueur de la formule Prime, Hunters se concentre sur des affrontements entre chasseurs de primes dans le système Alimbic. Doté d’un mode solo correct, le jeu brille surtout par son multijoueur en ligne, rare pour l’époque sur console portable. Il diversifie l’univers en introduisant de nouveaux personnages jouables.

Metroid Prime 3: Corruption (2007) – Wii

Dernier épisode de la trilogie Prime, Corruption conclut l’arc du Phazon. Samus est infectée par cette substance et doit l’utiliser avec précaution. Le jeu exploite pleinement les capacités de la Wiimote, avec une visée gyroscopique fluide. Narration plus présente, cinématiques, doublage vocal : un épisode plus cinématographique.

Metroid Prime Trilogy (2009) – Wii

Compilation des trois épisodes Prime (1, 2 et 3), tous jouables avec les contrôles de la Wii. Les deux premiers bénéficient d’un lifting technique et d’un gameplay unifié. Une compilation de référence qui permet de découvrir ou redécouvrir la saga Prime dans les meilleures conditions.

Metroid: Other M (2010) – Wii

Projet hybride entre Team Ninja et Nintendo, Other M tente une approche mêlant exploration à la troisième personne et passages à la première personne. Fortement centré sur la narration, il explore le passé émotionnel de Samus et son rapport avec le commandant Adam Malkovich. Le gameplay divise, mais le titre enrichit la mythologie de la série.

Metroid Prime: Federation Force (2016) – Nintendo 3DS

Spin-off multijoueur coopératif, Federation Force place le joueur dans la peau de soldats de la Fédération Galactique. Absence de Samus en personnage principal, direction artistique cartoonesque : le jeu est mal accueilli, malgré un contenu conséquent. Il se déroule après Prime 3 et aborde la lutte persistante contre les Pirates de l’Espace.

Metroid: Samus Returns (2017) – Nintendo 3DS

Remake de Metroid II par MercurySteam, Samus Returns modernise complètement le titre original : contre-mêlée, visée libre, graphismes 2.5D, musiques orchestrées. Le jeu approfondit la mission d’extermination des Metroids sur SR388 et prépare les bases de Metroid Dread.

Metroid Dread (2021) – Nintendo Switch

Annoncé de longue date, Metroid Dread est la suite directe de Fusion et marque la fin de l’arc narratif initié en 1986. Samus explore la planète ZDR, traquée par des robots E.M.M.I. dans des zones de tension extrême. Le titre modernise la formule 2D, propose une difficulté relevée et creuse les origines Chozo de Samus. Un retour salué par la critique.

Metroid Prime Remastered (2023) – Nintendo Switch

Remaster de haute qualité du premier Metroid Prime, cette version propose graphismes retravaillés, bande-son remasterisée et contrôles modernes. C’est aujourd’hui la meilleure manière de découvrir cet épisode culte. Il précède la très attendue sortie de Metroid Prime 4, toujours en développement.

Une saga culte en constante évolution

La série Metroid, malgré des périodes d’absence prolongée, a su marquer l’histoire du jeu vidéo. Alliant exploration, tension, narration implicite et progression non linéaire, elle a défini un genre entier. Alors que les fans attendent toujours Metroid Prime 4, chaque épisode passé continue de nourrir une communauté fidèle et passionnée.