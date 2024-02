Palworld : vers un procès pour plagiat ?

Je ne m'en cache pas, je joue à Palworld depuis sa sortie. Survie et construction de base, graphismes colorés, gameplay permissif, et de faux pokemon pour s'occuper de mon camp pendant que j'explore la map : ce jeu a tout pour me plaire.

Il faut reconnaître que le pari de PocketPair, le studio derrière Palword, est osé : faire un jeu qui reprend de nombreuses mécaniques de Zelda, dans un jeu où on doit capturer de petites créatures en leur lançant des boules, ... Ça fait immédiatement penser à la licence Pokemon, et d'ailleurs le design des pals, les créatures en question, est directement "inspiré" de leurs grands frères.

The Pokemon Company, la société qui possède la licence (et qui est elle-même co-possédée par Nintendo), s'est fendue aujourd'hui d'un communiqué de presse analysé notamment par Frandroid, où elle annonce qu'elle est bien au courant de cet "autre jeu sorti en 2024" (tu m'étonnes, 8 millions de copies vendues en 6 jours), et qu'elle va mener une enquête pour déterminer les suites à apporter.

Je ne suis pas du tout expert en droit, encore moins en droit de la propriété intellectuelle, et encore moins en droit japonais. D'un côté, je me dis que les ressemblances sont assez frappantes pour que PocketPair ne puisse pas nier de s'être "inspiré" des Pokemons, mais d'un autre côté, si Nintendo pensait que le procès était gagné d'avance, ils auraient déjà avancé leurs pions.

Une solution pacifique serait peut-être de racheter le jeu, et de mettre les équipes de designers et de développeurs de The Pokemon Company et peut-être de Nintendo, pour faire de Palworld un jeu officiel sous licence Pokemon. On peut rêver ?