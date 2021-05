Zombies Ate My Neighbours et Ghoul Patrol, les jeux cultes de LucasArts de retour sur Nintendo Switch

Zombies Ate My Neighbours et sa suite Ghoul Patrol sont deux jeux cultes qui ont fait les grandes heures de la Super Nintendo au milieu des années 90. Jouables à deux sur le même écran, les jeux vous placent dans la peau de Zeke et Julie alors qu'une petite ville américaine typique se voit envahir par toutes sortes de monstres issus des plus grands films d'horreur : zombies, loups-garous, tueurs fous et autres joyeusetés. Récupérant toutes sortes d'armes totalement folles, Zeke et Julie décident de sauver leurs voisins (et leur vie) de ces abominations... Bourrés d'humour et de second degré, les deux jeux s'apprêtent à revenir dans une compilation les réunissant sur Nintendo Switch.

Portés par Dotemu pour le compte de Disney Interactive, Zombies Ate My Neighbours et Ghoul Patrol sont attendus en pack sur Nintendo Switch le 29 juin prochain auy prix de 12,49€ . On a déjà hâte de repartir sauver nos voisins !

En attendant, retrouvez ci-dessous quelques images, la fiche eShop du jeu ainsi que le trailer de Zombies Ate My Neighbours et Ghoul Patrol.